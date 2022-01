Eesti võrkpallikoondise uus treener hakkab võitlema ahistava reegli vastu. „Enam ei karda ma midagi.”

Itaalia meistriliiga klubi Latina Top Volley Cisterna peatreener Fabio Soli oli kandidaatide hulgas ka kaks aastat tagasi, kui otsiti Gheorghe Crețu mantlipärijat ja palgati lõpuks Énard. Nüüd otsustas võrkpalliliidu juhatus, et Énardiga ei jätkata, ja sõlmis Soliga 2 + 2 aasta pikkuse lepingu.

Mis on su suurim hirm tööle asudes? „Olen väga elevil,” kostis varem lühidalt Itaalia rahvusnaiskonna abitreeneri ametit pidanud Soli, kes pole koondise peatreener kunagi olnud. „Olen liiga palju kordi sellistest võimalustest ära öelnud, sest varem kartsin Itaalia reegleid. Nüüd otsustasin öelda „jah”, sest miski minus muutus. Tunnen, et olen valmis. Ma pole liiga noor, praegu on õige aeg ja see on ka õige võimalus. Siit sünnib midagi erilist, tunnen seda. Ma ei karda enam midagi.”