Tähtmängija palka kärpinud Barcelonal lubati lõpuks Torres meeskonda registreerida

Barcelonal lubati Torres registreerida, sest nad kärpisid Prantsusmaa koondislase Samuel Umtiti palka. See lubab klubil täita finantsilise ausa mängu reegleid ka pärast Torresega sõlmitud lepingut.



Selleks, et Barcelona saaks oma ründeliini Torresega tugevdada, tuli neil võtta uus pangalaen. Klubi maksis Manchester Cityle ründaja eest 50 miljonit eurot.



"FC Barcelona soovib avaldada avalikult tänu Samuel Umtitile tema valmisoleku ja kiindumuse eest, mida ta on klubi vastu üles näidanud," seisab Barcelona tänases pressiavalduses.