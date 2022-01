Tänavuse hooaja eel kirjutati mitmel pool rahvusvahelises meedias, et naiste freestyle-suusatamises oodatakse eelkõige mulluse valitseja Eileen Gu ja viiekordse X-Mängude võitja Kelly Sildaru suurt duelli. Seni oli suurem edu saatnud Gud, kes on sel hooajal omavahelistes võistlustes peale jäänud kolmes rennisõidus ja ühel Big Airi jõuproovil. Sildaru oli parem Dew Touri tänavasõidus ja nüüd Mammothi pargisõidus. Põhisiht on mõlemal Pekingi olümpiamängud, kus nad on ainsad naised, kes löövad kaasa kolmel freestyle-suusatamise alal. Koduse olümpia nimel otsustas Gu loobuda eelseisvatest Aspeni X-Mängudest.