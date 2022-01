4. detsembril algavatel Pekingi taliolümpiamängudel on hiinlased pannud suure lootuse 18-aastasele freestyle-suusatajale Eileen Gule. USA koondisest üle meelitatud Gu on kahel viimasel hooajal olnud suurepärases hoos ja noppinud hulga võite. Pekingi mängudelt ootavad võõrustajad temalt kolme kuldmedalit ning Gust soovitakse vormida suure spordipeo esindusnägu. Seniste tulemuste põhjal peetakse tema suurimaks ohustajaks just Kelly Sildarut. Olümpiamängude nimel langetas Gu nüüd üsnagi ootamatu otsuse. Kui aga vaadata Gu ja Sildaru omavahelisi duelle, siis millised on nende trumbid?