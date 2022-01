Djokovic: olen väga rahul ja tänulik, et saan Australian Openil mängida

Djokovic saabus Melbourne'i eelmisel kolmapäeval, taskus kvalifitseeritud arsti ja Victoria osariigi poolt kinnitatud eriluba, mis justkui tõendab, et teda ei tohi meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida. Sellest hoolimata paigutati ta koos teiste illegaalsete piiriületajate ja pagulastega täidetud hotelli. Kui tema advokaadid poleks otsust kohtu kaudu vaidlustanud, oleks 20-kordne suure slämmi tšempion juba tagasi kodumaal.

Täna päeval andsid Djokovici lähedased Belgradis pressikonverentsi. Tennisetähe ema Dijana Djokovic sõnas seal, et tänane kohtuotsus on tema poja karjääri suurim võit.

"See on tema karjääri suurim võit, see on suurem kui ükski suur slämm," ütleb Dijana Djokovic. "Ta pole midagi valesti teinud, ta pole rikkunud ühtegi nende seadust. Teda on ahistatud. Ta võitles süsteemi ja valitsuse vastu, sest tal oli õigus seal olla. Me pole kunagi varem sellise olukorraga kokku puutunud."

Djokovic ise teatas sotsiaalmeedia vahendusel: "Olen väga rahul ja tänulik, et Austraalia kohus on minu viisa tühistamise otsuse tagasi lükanud. Vaatamata viimasel nädalal toimunule soovin ma Austraaliasse jääda ja üritada osaleda Australian Openil. Olen sellele täielikult keskendunud. Lendasin siia, et mängida ühel aasta tähtsamal turniiril nende imeliste fännide ees. Praegu ei saa ma rohkem öelda, kui tänada kõiki neid inimesi, kes on minu eest viimastel päevadel välja astunud ja mind toetanud."

Tennisetähe vend Djordje Djokovic kinnitas, et 34-aastane Novak pääses täna juba Melbourne Parki väljakutele harjutama. "Ta on vaba ja mõni aeg tagasi pääses ta väljakutele treenima. Ta tuligi Austraaliasse, et mängida tennist ja võita järjekordne Australian Open."