FOTOD | Eesti võrkpallikoondise uueks peatreeneriks sai itaallane Fabio Soli

Uue peatreeneri käe all koguneb koondis juba aprilli lõpus, et alustada ettevalmistust Euroopa Kuldliigaks mais, juunis ning EM-valikmängudeks augustis.

Pevkuri sõnul on oluline, et lisaks tulemusele panustaks uus peatreener ka nooremate mängijate personaalsesse arengusse ja oleks abiks noorte välisklubidesse siirdumisel. “Samuti pean oluliseks, et koondise treenerid jagaksid oma teadmisi meie enda treenerkonnaga ja annaksid edasi värske Euroopa meistri ning maailma ühe tugevaima võrkpallimaa treeningmetoodikat,” lisas Pevkur.

Otsust palgata koondise lootsiks Fabio Soli, kommenteeris Pevkur nii: “Fabio on end tänaseks tõestanud kui treener, kes suudab väga eriilmelisi võistkondi edukalt mängima panna. Kindlasti tuleb Eesti koondise arengule kasuks nii tema kogemus Itaalia meistriliigast kui tema arusaamine võrkpallist laiemalt. Olen Fabiot jälginud juba mõnda aega ja ka erinevatelt mängijatelt saadud tagaside süvendab usku, et koondise ning mängijate arengut silmas pidades tegime õige valiku.”

Pärast viimast juhatuse koosolekut helistas alaliidu president Hanno Pevkur ka senisele peatreenerile Cédric Énardile ja tänas teda tehtud töö eest kogu Eesti võrkpallipere nimel. “Cédric on viimasel kahel aastal teinud koondisega rasket tööd ja Eesti huvides ohverdas ta oma koha Prantsuse rahvuskoondise abitreenerina, mis võttis talt ka võimaluse osaleda Tokyo olümpial. Alaliidu juhatus, ja usun ka kogu koondis ning fännid, on talle viimase kahe hooaja eest äärmiselt tänulikud ning soovime Cédricule edu ja kõike paremat tulevikuks nii Berliini klubi eesotsas kui kõigeks muuks, mis ta ette võtab.”

Fabio Soli on peatreenerina juhendanud mitmeid Euroopa tippklubisid, hetkel on ta Itaalia kõrgliigaklubi Top Volley Cisterna peatreener, eelmisel hooajal juhendas Itaalia tippu kuuluvat Monza Vero Volleyt. Peatreenerina on Soli töötanud ka Türgi tippklubis Istanbuli Fenerbahces (2021-2013) ning Itaalia kõrgliigaklubis Ravennas (2016-2018). Abitreenerina on ta juhendanud samuti Fenerbahcet, Modenat ning ka Itaalia naiste koondist.

Sidemängija positsioonil tegutsenud Soli mängijakarjäär möödus Itaalias, kus ta esindas teiste seas ka Itaalia liiga tippe Modenat, Perugiat ja Milanot.

Soli kuulus koondise peatreeneri kandidaatide ringi ka 2019. aastal, nüüd pakkumist saades ta pikalt ei mõelnud. “Mul oli juba 2019. aastal Tallinnas alaliiduga kohtumas käies hea tunne ja nüüd polnud mul otsuse langetamiseks vaja rohkemat kui Hanno Pevkuriga rääkimine. Olen tahtnud juhendada mõnd rahvuskoondist sellest ajast peale, kui olen peatreenerina töötanud ja tunnen, et Eesti koondis on minu jaoks õige koht, sest soovin ise areneda ja tunnen, et ka see koondis tahab areneda,” kommenteeris Soli.

“Eesti mängijad paistavad võrkpallimaailmas aasta aastalt üha rohkem silma ja aina rohkem mängijaid jõuab tugevatesse liigadesse. See näitab, et teie võrkpall, võrkpallurid ja nende tööeetika on hinnas.”

Soli sõnul on tema võrkpallifilosoofias olulisel kohal nii serv kui kaitse. “Minu nägemus on arendada kogu oskuste pagasit, hoides suuremat fookust servil ja kaitsemängul, sest need kaks elementi näitavad tugevalt ka iga mängija iseloomu. Minu jaoks on tähtis ka tugeva meeskonnavaimu loomine. Igal peatreeneril peab olema kindel nägemus, millist võrkpalli ta näha soovib, aga lisaks tuleb arvesse võtta, millised mängijad sul on,” rääkis Soli.

“Ma loodan Eestist leida palju talenti ja näidata, et Eesti võrkpallil on pikk plaan ning üheskoos sellel teel kõndida.”