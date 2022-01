Rapla mängujuht Jaron Martin valiti detsembrikuu väärtuslikuimaks mängijaks

Avis Utilitas Rapla meeskonna peatreener Lluis Riera kommenteeris Jaron Martini osatähtsust: "Jaron kohanes meie meeskonnaga kiiresti. Ta õppis väga ruttu selgeks meie mängu põhimõtted ja aitab neid mängu juhtides koos teiste korvpalluritega teoks teha. Ta on hea kaaslane, kes hoolib meeskonnakaaslastest nii väljakul kui ka väljaspool seda. See on parim osa sellest, mida ta on jõudnud pakkuda."