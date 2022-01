Pekingi olümpial tehakse ajalugu: iluuisuprogrammis astub üles mittebinaarne sportlane

USA iluuisutamise liit andis teada, et 31-aastane LeDuc osaleb olümpia paarissõidus koos Ashley Cain-Gribble'iga.

"Ma loodan, et kui inimesed mu lugu näevad, siis ei keskendu nad vaid minule ega ütle: "Oh, Timothy on see esimene mittebinaarne inimene, kes sel tasemel võistleb," rääkis LeDuc laupäevasel pressikonverentsil.

"Loodan, et see narratiiv nihkub rohkem sinnapoole, et ka kväärid (seksuaal- ja soovähemused, kes ei ole heteroseksuaalsed või paiksoolised - toim) võivad spordis edukad olla. Me oleme alati olemas olnud, me oleme alati olnud osa spordist. Me pole lihtsalt alati avatud olnud."

2019. aastal sai LeDucist esimene avalikult geisportlane, kes USA meistrivõistlustel paarissõidus kuldmedali võitnud. Riigi meistritiitli võitsid LeDuc ja Cain-Gribble ka tänavu.

"Tahame need esitused ja selle tiitli pühendada kõigile inimestele, kes tunnevad, et nad ei kuulu sellesse spordialasse," lisas Cain-Gribble. "Ka meile on seda mitu korda öeldud."