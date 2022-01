Nadal nimetas Djokovici saagat "tsirkuseks" ning viskas konkurendi kulul nalja

"Kuigi ma ei pruugi Djokoviciga mõningates asjades nõustuda, on õiglus jalule seatud ning tal on lubatud Australian Openil osaleda. Leian, et see on kõige õiglasem otsus. Soovin talle kõike paremat," ütles Nadal raadiole Onda Cero, vahendab Reuters.