Ott Tänak: hooaja eesmärk on lihtne - võita!

"Selle hooaja eesmärk on lihtne: võita," ütles Tänak. "Meid ootab ees suur väljakutse, kuid ma olen põnevil ja ootan huviga värsket algust. Kogu meeskond on kõvasti tööd teinud. Reeglite muutudes pole kellelgi olnud eriti aega lõõgastuda. See on kindlasti olnud suur pingutus. Võtmekoht on töökindlus. Me peame rallisid lõpetama, andma autodele maksimaalselt kilomeetreid ja koguma võimalikult palju kogemusi."

"Ühtlasi on tähtis uutest hübriidmootoritest maksimum välja võtta ning mootori seadistusega pihta panna. Meil on palju õppida, aga me tahame võita järjekordse meistritiitli ning me võitleme selle nimel tänavu kõvasti. Olen õhinat täis," lisas Tänak.

Hyundai põhisõitjad on sel hooajal Tänak ja Thierry Neuville, kolmandat autot jagavad Dani Sordo ja Oliver Solberg.

"Tehasetiimiga liitumine on minu jaoks unistuste täitumine. Olen väga põnevil. Fakt, et autod on kõigi jaoks uued, aitab mind pisut. Tunnen, et olen üsna hästi valmistunud ning enesekindel, kuid ennekõike on see lihtsalt hea võimalus, et saan selles uues ajastus algusest peale kaasa lüüa. Minu eesmärk on teha järjekindel hooaeg. Olen veel väga noor, seega pean teistelt pilootidelt kogemusi ammutama."

Monte Carlo ralli stardib 20. jaanuaril.