Kiiruisutamise hooaja edetabelijuht põrus USA katsevõistlustel ja jääb Pekingi olümpialt eemale

Jackson leiab, et talle oleks pidanud korraldatama kordusvõistlus. "Ma keerasin käki kokku, see on kindlasti minu süü. Aga oleks tore olnud uuesti sõita, eriti arvestades, et ma pole ainult USA, vaid kogu maailma esinumber. Oleks päris imelik, kui ma [olümpiale] ei läheks," ütles ta USA Networkile.