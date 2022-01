Kuuldused Djokovici uuesti vahistamisest osutusid valeinfoks, tennisetäht võib hetkeseisuga Australian Openil osaleda

Valitsuse advokaat teatas pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et Austraalia immigratsiooniminister kaalub nüüd, kas kasutada oma isiklikku võimu ja Djokovici viisa uuesti tühistada. Hetkeseisuga on Djokovicil aga ametlik luba Austraaliasse siseneda, mis tähendab, et ta saab ka lõpuks kängurumaal treenima hakata.

Austraalia seaduste kohaselt on immigratsiooniministril ülemuslik võim tühistada viisasid ükskõik mis põhjustel. Kohtunik lisas, et kui minister seda õigust kasutama peaks, võib Djokovic saada kuni kolmeaastase Austraaliasse sisenemise keelu.

Djokovici kaitsjate väitel on serblasel eriluba, mille on heaks kiitnud kaks eraldiseisvat meditsiinilist paneeli, vastavad dokumendid said ka piiriametnikele esitatud. "Ta on teinud absoluutselt kõikvõimaliku," sõnas Djokovici advokaat Nick Wood.