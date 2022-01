Djokovic võitleb kohtus õiguse eest osaleda Australian Openil

Djokovic saabus Melbourne'i eelmisel kolmapäeval, taskus kvalifitseeritud arsti ja Victoria osariigi poolt kinnitatud eriluba, mis justkui tõendab, et teda ei tohi meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida. Sellest hoolimata paigutati ta koos teiste illegaalsete piiriületajate ja pagulastega täidetud hotelli. Kui tema advokaadid poleks otsust kohtu kaudu vaidlustanud, oleks 20-kordne suure slämmi tšempion juba tagasi kodumaal.

Kohtuistung Melbourne'is algas Eesti aja järgi kell 1.38. Umbes 5 paiku tehti istungisse paus ning jätkati aruteludega kella 7 ajal. Istung toimub kaugistungi vormis, nii et Melbourne'i kohtus on füüsiliselt kohal vaid kohtunik. Djokovici kaitsjad ja Austraalia valitsust esindavad advokaadid esitavad oma argumendid video vahendusel.

BBC kirjutab, et kohtuotsust ei pruugi täna veel tulla. Ilmselt tehakse see teatavaks alles homme, kuid ka siis pole tema osalemine Australian Openil garanteeritud, sest Austraalia immigratsiooniministril on ikkagi õigus serblase viisa uuesti kehtetuks tunnistada.