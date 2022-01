Djokovic pääses kohtu abiga vabadusse ja võib Australian Openil osaleda

Valitsuse advokaat teatas pärast kohtuotsuse väljakuulutamist, et Austraalia immigratsiooniminister kaalub nüüd, kas kasutada oma isiklikku võimu ja Djokovici viisa uuesti tühistada. Hetkeseisuga on Djokovicil aga ametlik luba Austraaliasse siseneda, mis tähendab, et ta saab ka lõpuks kängurumaal treenima hakata.