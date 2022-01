Kelly Sildaru tähistas MK-etapi võitmisega kahte juubelit korraga

Senisest viiest esikohast neli on tulnud pargisõidus ja üks rennisõidus. Viie võidu kõrvale on tal panna kolm teist kohta, mis kõik on tulnud rennisõidus. Poodiumi kolmandale astmele on Sildaru astunud kahel korral: korra on see juhtunud rennisõidus ja korra Big Airis.