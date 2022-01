Zahkna ilus sähvatus, Siimeri areng ja Tominga abikäsi aitasid Eesti mehed võitlusse tagasi

Enne Oberhofi MK-etappi tundus, et Eesti lootus saada Pekingi olümpiale neli kohta kipub kustuma ja esimest korda pärast taasiseseisvumist jääb teatevõistkond välja panemata. Vahe Jaapaniga oli kvalifikatsioonis kärisenud 170 punktini, peale selle tundus, et tõusva päikese maa pojad on paremas hoos.

Oberhofis võeti aga jalad kõhu alt välja. Rene Zahkna (0 trahviringi) ja Kristo Siimer (2) tegid sprindis elu parimad sõidud, saades vastavalt 17. ja 57. koha, ühtlasi oli Kalev Ermits (4) 65. Seejärel teeniti pisut punktilisa ka segateatesõidus, kus ankrunaine Tuuli Tomingas tõstis Eesti 19. kohalt 14. kohale.

Edukas sprint muutis pilti

Zahkna nõustub, et kui kõik hästi lõppeb, väärib Tomingas eraldi preemiat. „Kindlasti! Enne oma vahetust küsis ta, kas 14. kohta on võimalik püüda. Ütlesime: on! Okei, ütles Tuuli, siis lähen täiega panema!” vahendas Zahkna vestlust. Segateatesõidus andsid oma osa ka Siimer ja Regina Oja.