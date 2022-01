Tormis Laine: olen valmis kiiret ja vigadevaba sõitu näitama

"Kui mul oleks olnud see 3,38 sekundiline kaotus ja ma ei oleks mitte ühtegi viga teinud, siis peaks jah mõtlema, et mida ettevalmistuses muutma peaks. Minu puhul on näha, et tegin lihtsalt palju vigu. Seal, kus ei teinud vigu, olin ka väga kiire. Nende vigade ravimiseks on mul vaja veel kogemust koguda ja muidugi natuke õnne, et olen ka hetkel valmis kiiret ja vigadevaba sõitu näitama," oli Laine vaatamata tulemusele optimistlik.

Võistluse katkeast koguni 17 sportlast, kuid 67 osaleja seas 62. startinud Laine enne sõitu ennast sellest häirida ei lasknud.

„Kui ma ennast võistluspäeval ette valmistan, siis mul ei ole aega ega soovi kõiki teisi sõitmas vaadata. Muidugi mõnesid sõitjaid vaatan, et näha kuidas rada võrreldes rajavaatusega tundub ehk kas mingid kohad tunduvad kergemad või raskemad. Rasked kohad olid mul teada, aga lõppkokkuvõttes muutub ka plaan tihti sõidu vältel olenevalt sellest, kuidas sõit siiamaani kulgenud on ehk kas on eelnevalt vigu jne.,“ selgitas Laine.

Teist hooaega MK-sarjas võistlev Laine loodab tänavusel hooajal MK-sarjas vähemalt korra 30 parema hulka jõuda.

„Alguses tegin kohe kaks viga, üks nendest maksis umbes 0,7 sekundit. Sellise suure veaga nii tihedas konkurentsis 30 parema sekka sõita on peaaegu võimatu, eriti kui stardinumber on tagapool. Raja keskmises osas sõitsin väga hästi ja olin selles sektoris 21. Lõpus tegin veel ühe vea ja nii selline kaotus finišis tekkiski. Tuleb ka öelda, et tase slaalomis on MK-l nii tihe, et paar aastat tagasi oleks veel võinud sellise kaotusega teatud võistlustel jõuda 30 hulka."

Järgmine MK-etapp slaalomis toimub nädala pärast 16. jaanuaril samuti Šveitsis, Wengenis.