Eesti iluuisutamise naiste üksiksõitu on siiani seostatud peamiselt Eva-Lotta Kiibuse nimega. Kolmapäeval Tallinnas algaval EM-il on naiste võistluses kaks Eesti iluuisutajat. Neist tänavu pika arenguhüppe teinud 17-aastast Niina Petrõkinat nimetatakse koguni eestlaste esinumbriks ja pooleldi sosinal on räägitud sellestki, et ta võiks tiitlivõistlusel küündida esikümne piirini.