M-Spordi juht: ma ei ole autorallis nii suuri muudatusi varem näinud

Briti jaoks on selge ka edu valem. "Vastupidavus toob sel aastal tiitlid koju," lausus ta.

"Vastupidavus on kõikide tiimide jaoks tänavu võtmesõna. On palju asju, mida autode juures avastada. Tahaksime, et meil oleks rohkem aega testida, aga Monte Carlo ralli on ukse ees ja peame selleks valmis olema," sõnas Latvala.