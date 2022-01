OTSEPILT DELFI TV-s | Võidult võidule sammuv Kalev/Cramo võõrustab Raplat

Kalev/Cramo asub turniiritabelis kümne võidu ja ühe kaotusega Riia VEF-i järel teisel kohal. Rapla on kuue võidu ja kuue kaotusega seitsmes.

Kalev/Cramo on Eesti-Läti liigas võitnud koguni kümme mängu järjest. Rapla on viimasel ajal samuti heas hoos olnud, sest viimasest viiest mängust on võidetud neli.