OTSEBLOGI | Tomingas vedas viimase vahetusega Eesti laskesuusamehed olümpiale lähemale, kuidas läheb Ermitsal ja Lehtlal?

Eesti nelik saavutas teatesõidus 14. koha. Veel viimase vahetuse andis Oja Tomingale üle 19. kohalt, aga Tomingas suutis Eesti kergitada mitu kohta kõrgemale. 14. koht on ülimalt oluline seoses Eesti meeste piletitega Pekingi olümpiale. Eesti peamiseks konkurendiks on Jaapan, kes aga täna diskvalifitseeriti. Enne teatesõitu oli Jaapani meeste edu edetabelis 32 punkti, nüüd peaks see olema 17 silma.