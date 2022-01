Tallinna Kalev on hädas koroonaga, Eesti - Läti ühisliigas tehti järjekordsed sunnitud muudatused

Tallinna Kalevi korvpallurite positiivsete PCR testide tõttu on suurenenud koroonaviiruse leviku oht meeskonnas. Juba varasemalt oli edasi lükatud ka 6. jaanuaril toimuma pidanud mäng Pärnu Sadam – Tallinna Kalev.

Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm on seisukohal, et koroonaviiruse levimist Paf Eesti – Läti korvpalliliigas osalevates Eesti meeskondades on mõistlik ennetada. Kokkuleppel mõlema meeskonnaga leitakse nende omavahelistele mängudele uued toimumisajad.