Ferrari soovib vägeva hooaja teinud vormeliässaga lepingut pikendada

27-aastasel Sainzil on selja taga debüüthooaeg Ferraris. Tiimiga esialgu kaheaastase lepingu sõlminud hispaanlane oli mullusel hooajal kogu sarja üks suurimaid üllatajaid.

Neli korda poodiumile pääsenud Sainz lõpetas hooaja üldarvestuses viiendal kohal. Ta edestas tiimikaaslast Charles Leclerci viie punktiga. Sainzi praegune leping Ferrariga kehtib 2022. aastani, kuid mõistagi on mehe aktsiad tiimis eduka hooaja järel tõusnud.

Hooaja järel toimunud pressikonverentsil uuriti Ferrari tiimi pealikult Mattia Binottolt Sainziga lepingu pikendamise kohta. "Tahaksin temaga maha istuda. Ma pole temaga veel läbirääkimistesse asunud, seega ei tea ma, mis tema plaanid on," sõnas itaallane. "Kõigepealt tahan teada, kui rahul ta ise on."

"Vaatame koos hooajale tagasi ning siis tuleviku suunas. Ma ei kahtle, et sellest tuleb lihtne arutelu," jätkas Binotto. "Kui Sainziga lepingu sõlmisime, oli eesmärk saada tiimi kaks head sõitjat, kes suudavad stabiilselt punkte tuua. Usun, et seda ka saime. Olen mõlema sõitja üle väga uhke."

Itaallase hinnangul on Ferraril hetkel parima sõitjate duo sarjas. "Kindlasti olen väga õnnelik Carlose hooaja üle. Arvestades, et see oli tema esimene aasta Ferraris, polnud (tema saavutatu) sugugi iseenesest mõistetav," lisas ta.