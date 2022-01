„Hinne on kindlasti viis pluss,“ rääkis Zahkna Delfile. „Kui teed karjääri parima tulemuse, siis ei saa nuriseda. Hooaja parim laskmine kokku pandud hooaja parima sõiduga. Mul oli 64. sõiduaeg – ei olnud eelmisel hooajal sõidus sellist kohta ja ei ole ka sel hooajal olnud.“

Tänase sprindi tulemused tõid Eesti meeslaskesuusatajad olümpiakvalifikatsioonis taas konkurentsi. Riikide pingereas on vaja teateneliku väljapanemiseks olla 20 seas, praegu on Eesti esimesena joone all. Zahkna sõnul üllatas koondislasi, et 20. kohal asuvale Jaapanile oli võimalik ühe võistlusega nii lähedale jõuda.