AMETLIK | Võrkpalli EM-finaalturniir tuleb taas Eestisse!

Hanno Pevkuri sõnul on tegemist väga hea sõnumiga Eesti spordile, eriti naiste spordile laiemalt. “Mitte kunagi varem pole Eestis toimunud naiste võistkondliku olümpiaala tiitlivõistlust. Kui eelmisel aastal toimus esmakordselt meeste EM Eestis, siis ei julgenud veel loota, et ka naiste EM-finaalturniir nii kiiresti Eestisse õnnestub tuua. Ent suurepäraselt korraldatud meeste turniir andis kindluse naiste turniiri taotlema minna ja on heameel, et ka Euroopa alaliit meie pingutusi märkas ning kohe järgmised tiitlivõistlused Eestile korraldada usaldas,” ütles Pevkur.

Alaliidu presidendi sõnul on nüüd nii rahvusnaiskonnal, treeneritel kui fännidel taas põhjust ootusärevalt järgmist aastat oodata ja selleks valmistuda. “Usun, et naiskond saab võimalusest kodupubliku ees mängida vägeva motivatsioonisüsti ja teeb arengus korraliku hüppe, et fännidele Saku Suurhallis suurepäraseid esitusi pakkuda. Kerge kindlasti ei saa olema, aga kes ütles, et kerge peab olema. Üks on kindel - saame Eestis näha naiste absoluutset maailma tippvõrkpalli ja loodetavasti tuleb ka meie naiste koondist, sarnaselt meestega, toetama täismaja,” oli Pevkur lootusrikas.

Koondise peatreeneri Lorenzo Micelli sõnul on Eestis toimuv EM-finaalturniir naistele kõvaks väljakutseks, ent samas suurepäraseks võimaluseks näidata maailma parimatele võrkpallifännidele, et Eesti naised oskavad võrkpalli kõrgel tasemel mängida. “Kodune EM on tunnustus ka kõikidele Eesti võrkpallitreeneritele, kes nii eelmisi, tänaseid kui tulevasi rahvuskoondise mängijad ette valmistavad, sest see raske ja pikaajaline töö saab nüüd väärtustatud tiitlivõistlustega Tallinnas,” märkis Micelli.