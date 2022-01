AMETLIK | Karol Mets liitus Šveitsi tippklubiga

"Karoli näol saime Zürichisse füüsiliselt tugeva keskkaitsja, kellel on ka rahvusvahelisel tasandil kogemust. Tema iseloom ja agressiivsus peaksid meie kaitset tugevdama ning andma meeskonnale lisavalikuid," kommenteeris klubi spordidirektor Marinko Jurendic.

Meedias seostati Metsa juba varasemalt nii FC Zürichi kui ka Küprose nimekaima klubi Nikosia APOEL-iga. Hiljuti Eesti Päevalehele pikema intervjuu andnud Mets toona kuulujutte pikemalt ei kommenteerinud. „Ütleme nii, et Euroopasse tulek ja stabiilselt head esitused on minu olukorda turul muutnud ning nii mõnigi klubi on minu oskuste vastu huvi tundnud,” oli kõik, mida ta sai mainitud juttude kohta öelda.