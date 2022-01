OTSEBLOGI | Eesti meeslaskesuusatajad püüavad Oberhofi MK-etapil olümpiat päästa

Praeguse seisuga ei saaks Eesti Pekingi olümpiale laskesuusameeskonda välja panna. Teatesõiduks vajalikud neli kohta antakse riikidele, kes on olümpiakvalifikatsiooni arvestuses 20 seas. Eesti on 21. positsioonil, vahe 20. kohal oleva Jaapaniga on 170 punkti.

Siingi on kõik lahtine: kutse peaks saama kümme sportlast, Kalev Ermits on pingereas 9. ja Zahkna 11. Kuna ühele riigile eraldatakse selle tabeli kaudu kõige rohkem kaks piletit ning ees on kolm Moldova sportlast ja dopingureeglite rikkumise tõttu võistluskeelu saanud Andrejs Rastorgujevs, peaksid meie meeste reaalsed kohad olema 7. ja 9. Nii et kõõlutakse üsna piiri peal.