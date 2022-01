FIA uus president kritiseeris rallisõitjaid: võitmisest ei piisa, vaja on staare

"Ainult võitjatest ei piisa. On olnud sõitjaid, kes on võitnud palju kordi, aga vaja on ka rääkijat. Kedagi, kes tõmbab inimesi enda ligi. Vaja on sõitjat, kes suudaks kaamera ees hästi kohaneda. Peame aru saama, et sõitjatel on lisaks katsete ja rallide võitmisele kohustus ka inimesi enda poole võita," lisas ta.