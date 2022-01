VIDEO | NBA-s nähti vinget võidukolmest, prantslane püstitas karjääri punktirekordi

New Yorgi 108:105 võiduga lõppenud mängu tähtsaima korvi viskas võõrustajate tagamängija RJ Barrett, kes tabas koos lõpusireeniga raske lauapõrkest kolmepunktiviske.

New Yorgi resultatiivseimaks kerkis 41 punktiga Evan Fournier . Kolmeseid tabas ta 14-st 10. Prantsusmaa koondise tagamängija püstitas NBA karjääri tippmargi nii punktides kui ka tabatud kolmepunktivisetes.

New York on idakonverentsis 19 võidu ja 20 kaotusega kümnendal kohal, 18 võitu ja 21 kaotust saanud Boston on 11. positsioonil.