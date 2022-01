Eestisse tulevad maailma tipud tänavatantsudes, nende seas Red Bulli breigiikoon

Pühapäeval peetakse Tallinnas aga Eesti meistrivõistlused breiktantsus, kus peadpööritavaid lahinguid hindab ühe kohtunikuna Redbull BC One All Stars esindusnägu Bosila Bonya, artistinimega B-Boy Junior. Ta on breigiareenil üks suuremaid ikoone, eeskujusid ja mõjutajaid kogu

maailmas, kuulub tantsugruppi Wanted Posse ning breigirühmitusse The Flying Steps. Tema edulugu on olnud tavapärasest erinev, sest hoolimata 3-aastaselt diagnoositud lastehalvatusest, on tantsija õppinud sooritama käte peal uskumatuid akrobaatilisi trikke ning saavutanud legendi staatuse. Breigižüriisse kuuluvad veel Renegade ja B-Boy Focus, viimane töötab Breaking Team Finland peatreenerina ning seab kõrgeid panuseks 2024. aasta Pariisi olümpiaks.