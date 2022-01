Nadali arvates on vaktsineerimata Djokovic ise oma hädades süüdi

Vaktsineerimata meeste tennise maailma esinumber Novak Djokovic sai küll Austraalia lahtistel osalemiseks meditsiinilise eriloa, kuid üle riigi piiri teda ei lastud. Pärast tundide kaupa Melbourne'i lennujaamas passimist tuleb 20-kordsel suure slämmi tšempionil nüüd ilmselt koju tagasi lennata.

"Ta tegi oma otsused ise ja loomulikult on kõigil selleks ka täielik õigus, aga iga otsusega kaasnevad ka tagajärjed. Mingil moel on mul temast isegi kahju, kuid samal ajal teadis ta tingimusi juba mitu kuud tagasi," avaldas hispaanlane arvamust, et Djokovic on ise oma hädades süüdi.

"Ma ei saa olukorrale põhjapanevat hinnangut anda, sest ei tea kõiki detaile. Küll aga tean ma seda, et paljud perekonnad on viimasel kahe aasta jooksul pandeemia tõttu palju kannatanud. Kui tervishoiutöötajad ütlevad, et peame ennast vaktsineerida laskma, siis peame seda tegema," võttis Nadal selge hoiaku.

Ta jätkas: "Põdesin koroona läbi ja olen ennast ka kahel korral vaktsineerida lasknud. Kui niimoodi talitada pole mingit probleemi siin tennist mängida. Maailm on piirangute käes juba piisavalt piinelnud. Arvestades seda, kui palju inimesi on surnud, siis tunnen, et vaktsiin on ainus viis pandeemia peatamiseks."

Selle aasta esimene suure slämmi turniir saab alguse 17. jaanuaril.