Ebaõnnestunud koduse EM-i järel ütles prantslane, et sooviks tööd jätkata. „Jah, kahtlemata, kindlasti!” kinnitas Énard, et entusiasm pole kahanenud. „Sellise koondisega töötamine nõuab aega. Eelmisel suvel polnud ametlikke võistlusmänge, aga tänavune suvi oli väga huvitav. Samas jääb suhu halb maik, sest me ei saanud kordagi päris täiskoosseisus mängida.”