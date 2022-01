TÄISPIKKUSES | Alexela noorte suusasarja teisel etapil astus võistlustulle ligi 400 noort

„Täname Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskust, eesotsas Kalju Kertsmikuga hea korralduse eest. Ehkki sprindirada oli noortele üsna raske, on taas hea meel tõdeda, et huvi noortesarjas osalemise vastu on jätkuvalt kõrge – kokku oli stardinimekirjas ligi 400 noort poissi ja tüdrukut. Ootame juba järgmist etappi Otepääl veebruari alguses,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.