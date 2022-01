OTSE DELFI TV-s | Alexela noorte suusasarja teisel etapil astub võistlustulle ligi 400 noort

„Sarnaselt avaetapile Haanjas ootame taas suurt osavõttu, kuna distantsid on lühikesed ning aastavahetusel tuli palju lund, tänu millele on saanud noored hoogsalt trenni teha. Suur huvi annab tunnistust, et noorte suusasarjal on jätkuvalt väga oluline koht Eesti suusatamises. Ühelt poolt aitab see tõsta suusatamise populaarsust noorte hulgas, teiselt poolt on see kasvulava talentidele, kes tahaksid ja suudaksid esindada tulevikus Eesti rahvuskoondist. Lisaks aitab sari viia suusasporti üle Eesti erinevatesse paikadesse, seekord siis Valgehobusemäele,“ ütles Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Ave Nurk.