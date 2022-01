Premier League’is mänginud Hollandi koondislane lõpetas ootamatult karjääri

Viimati PSV Eindhoveni ridades mänginud 30-aastane jalgpallur esindas rahvuskoondist kokku 19 kohtumises ja lõi selle aja jooksul kolm väravat. Tasub märkimist, et Pröpperi viimaseks koondisemänguks jäi 2019. aastal saadud 5:0 võit Eesti üle.

Karjääri lõpetamise peamise põhjusena tõi Pröpper välja selle, et kaotas Inglismaa kõrgliigas mängides armastuse jalgpalli vastu: “Välismaal mängides kadus mul armastus jalgpalli vastu. Mul oli raske kohaneda sellega, kuidas hektilises mängudegraafikus distsipliini hoida. Lisaks ei teinud olukorda paremaks ka see, et koroonaviirusest tingitult ei saanud ma pikka aega sõprade ja perekonnaga aega veeta.”