Estoni Kohver koostööst Nõmme Kaljuga: me tõesti ei mõelnud, et hakkame Kalju hämaramal poolel liugu laskma

"Nad kaotasid särgisponsori ja ma mõtlesin, et jumala pull oleks, kui rämmar oleks Nõmme Kalju särgil," meenutas Kohver. "Kirjutasin Kuno Tehvale (Nõmme Kalju president – toim). Ta ütles, et kihvt idee. Siis alles hakkasime vaatama, kuidas teha seda kuidagi nii, et kõik saaks kasu."

Intervjuus uuriti ühtlasi Kohverilt, miks otsustati keerulise minevikuga klubi (alles mullu kevadel lõpetas Kalju toetamise suursponsor Paf - toim) särgile just "rämmar" trükkida. "Kalju puhul läks tegelikult nii, et tegime diili ära ja alles siis hakkasime mõtlema, et kurat," tõdes ta. "Me tõesti ei mõelnud, et hakkame Kalju hämaramal poolel liugu laskma. Mõtlesime ikka hoopis lihtsamalt. Meile meeldib jalgpall. Pull oleks olla särgi peal. Ja me saame rämmarile nähtavust."