Vastuolulise sõnavõtuga esinenud maailmameister sai tapmisähvardusi: ma ei suutnud seda uskuda

Murphy kaotas toona UK Championshipi avaringis 5:6 hiinlasest amatöörsportlasele Si Jiahuile. "Ma kõlan nagu torisev vanahärra, aga see noormees poleks pidanud siin turniiril olema. See pole õiglane ega aus," lajatas ta BBC vahendusel. "Tunnen, et mulle on ülekohut tehtud. Kaotasin mängijale, kes ei peaks isegi siin hoones olema."

"Ma ei tea, miks siin spordis võivad amatöörid profiturniiridel osaleda," jätkas Murphy. "See on meie elatis. Oleme individuaalsed sportlased, kes ei mängi lepinguga mõne tiimi eest. Minu silmis on vale, et meiega saab tulla mängima mees, kellel pole sarnased pingeid peal."

Murphy sõnavõtt tekitas snuukrimaailmas omajagu vastukaja. Tasub mainida, et tippturniiridel on üsna tavaline, et kui kõik 128 profiliigasse World Snooker Tour kuuluvat mängijat ei saa võistlusel osaleda, siis saavad puudujate asemel võimaluse tippamatöörid.

Inglane avaldas hiljuti portaalile Metro, et sai juhtunu eest koguni tapmisähvardusi. "Ma ei suutnud seda uskuda. Mind hämmastas, kui suurt huvi see teema pakkus," meenutas ta. "Esimesed 24 tundi veetsin hotellitoas luku taga, kaitstes end kõikide väljaannete telefonikõnede eest Mõtlesin, et see lugu on paisunud liiga suureks."

"Ma ei öelnud oma mõtteid välja selleks, et huvi tekitada, see polnud klikkide jaoks mõeldud. See on midagi, mille osas mul on siiras arvamus," jätkas Murphy. "Sain sotsiaalmeedias ka tapmisähvardusi. Inimesed kirjutasid mulle igasugustest alatutest asjadest. Ütleme nii, et see pole kogemus, mida tahaksin korrata."