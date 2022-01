UCI talentide laagris osalenud Eesti naisrattur sõlmis lepingu kontinentaaltiimiga

Šveitsis asuva Rahvusvahelise Jalgratturite Liidu (UCI) treeningkeskus on pakkunud noortele talentidele võimalust kõrgetasemeliselt treenida juba aastaid. Alates 2019. aastast registreeriti end naiste UCI klubide nimekirja, et pakkuda tulevikulootustel võimalust osaleda ja kogemusi hankida tippseltskonnas. Juba esimese aasta järel sõlmis tiimist viis andekat noort ratturit lepingu Euroopa profiklubidega, mis näitas, et taoline ettevõtmine on vajalik ja tulemuslik.