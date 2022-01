Ei mingit viisat: tennisetäht Novak Djokovic peab Austraaliast lahkuma!

Djokovic on tuntud vaktsiinivastasena ning seni ei ole ta avaldanud, kas ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või mitte. Küll aga on ta avalikult kritiseerinud reegleid, mis kohustavad tennisemängijatel end vaktsineerida. Teisipäeval teatas serblane, et on saanud suure slämmil osalemiseks meditsiinilise eriloa. Austraalia siseministri Karen Andrews teatas seejärel aga, et Djokovic võidakse piiri peal kinni pidada ja riigist välja saata.