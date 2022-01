Eesti jalgpallikoondislane liitus Nõmme Kaljuga

23-aastane vasakkaitsja Järvelaid mängis viimastel aastatel Taanis ja Norras ning varasemalt on ta võitnud FC Floraga kaks Eesti meistri tiitlit. Nõmme Unitedi kasvandik on kuulunud erinevatesse Eesti noortekoondistesse ja saanud Eesti A-koondise eest kirja kokku neli mängu.

"Nagu varasemalt on seda teinud mitmed teised koondislased, siis pärast mitut aastat välismaal tulen tagasi Eestisse tugevama ja näljasemana kui varem, et siin uuesti oma karjäär üles ehitada," kommenteeris Järvelaid Kaljuga liitumist. "Olles ise Nõmme poiss, on meeldiv näha Kaljus palju positiivseid muudatusi ja olen uue hooaja osas väga põnevil."

Nõmme Kalju spordidirektor Argo Arbeiter väljendas uue liituja üle heameelt. "Järvelaid annab meile äärel väga palju mobiilsust juurde ja seda mõlemas suunas. Henri on ennast eelnevalt Eestis tõestanud kui tippmängija, kellel on suur potensiaal jõuda suurematele väljakutele," sõnas Arbeit.

Nõmme Kalju uus peatreener Eddie Cardoso lisas: "Mul on väga hea meel, et Henri meiega liitus. Mulle meeldib tema energia ja pühendumus väljakul, ta on noor, kuid kogemustega mängija kes annab meie meeskonnale väga palju juurde."