Uut Hyundaid kiitnud Ott Tänak: pole õrna aimugi, missugune on jõudude vahekord

"Ütleme nii, et viimased kaks aastat pole olnud liiga edukad. Nüüd on mul hea võimalus töötada kuttidega koos ning ehitada hea auto," rääkis möödunud hooajal üldarvestuseks viiendaks jäänud Tänak väljaandele Autosport. "Isegi, kui alustasime veidi hilja ja oleme olnud arendustöödest veidi maas, on hea näha, et inimesed on kõvasti tööd teinud. Olen kindel, et suudame sel aastal kõvasti võidelda (konkurentidega)."