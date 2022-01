Kristin Kuuba aitas Skovshovedi taas võidule

Suurele võidule vaatamata on Skovshoved kümnest klubist koosnevas liigas 48 punktiga endiselt teisel kohal, liidril Vendsysselil on kaks punkti rohkem. Viimased on kaks kohtumist isegi napilt kaotanud (sh 4:5 Skovshovedile), kuid võidud on tiitlikaitsjaga võrreldes saadud ülekaalukamad ja seega punktirikkamad. Neljapäeval, 6. jaanuaril peetavas seitsmendas voorus mängib Skovshoved võõrsil Solrød Strandiga, kes hetkel tabelis 40 punktiga kuuendal kohal.