Taliturniir algab 14. jaanuaril, Superkarika võitja selgitatakse veebruaris
Superkarikafinaalis lähevad vastamisi möödunud hooaja karikavõistluste võitja ja Eesti meister. Kuna Tallinna FCI Levadial õnnestus mullu võita nii meistritiitel kui ka karikas, pääses Superkarika mängu Premium liigas teise koha saavutanud Tallinna FC Flora. Superkarika võitja selgub reedel, 25. veebruaril kell 19.00 Sportland Arenal.
Taliturniiri avab 14. jaanuaril EJL-i jalgpallihallis Narva Transi ja FCI Levadia/FCI Levadia U21 vastasseis. Päev hiljem astuvad samale väljakule Nõmme Kalju FC ja Tallinna JK Legion ning hiljuti valminud Männimäe jalgpallihallis lähevad vastamisi Viljandi JK Tulevik ja Paide Linnameeskond.
Taliturniiril tabelit ei peeta ning seega ei selgitata ka turniiri üldvõitjat.
Taliturniiri 24 kohtumisele saab kaasa elada ka otsepildis, mida vahendavad Soccernet.ee ja jalgpall.ee portaalid.
Taliturniir 2022 A-, B- ja C*-turniiri ajakava:
14. jaanuar
kell 18.30 Narva JK Trans – Tallinna FCI Levadia/Tallinna FCI Levadia U21*, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
15. jaanuar
kell 14.30 Nõmme Kalju FC – Tallinna JK Legion, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
kell 19.30 Viljandi JK Tulevik – Paide Linnameeskond, Männimäe jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (A+B-turniir)
21. jaanuar
kell 18.30 Nõmme Kalju FC – Narva JK Trans, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
22. jaanuar
kell 12.30 Pärnu JK – Tallinna FC Flora U21, EJLi jalgpallihall (C-turniir)*
kell 14.30 Tallinna FCI Levadia – Tallinna JK Legion, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
kell 14.30 Viljandi JK Tulevik – Maardu Linnameeskond, Männimäe jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 16.30 JK Tallinna Kalev – FC Kuressaare, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 17.00 Tartu JK Tammeka – Pärnu JK Vaprus, Männimäe jalgpallihall (B-turniir)
23. jaanuar
kell 12.30 FC Nõmme United – Tallinna FCI Levadia U21, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
kell 12.30 FC Elva – Paide Linnameeskond U21, Männimäe jalgpallihall (C-turniir) *
28. jaanuar
kell 18.30 Tartu JK Tammeka* – Tallinna JK Legion, Männimäe Jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A+B-turniir)
29. jaanuar
kell 12.30 Maardu Linnameeskond – JK Tallinna Kalev, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 14.30 Nõmme Kalju FC – FC Kuressaare*, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
kell 16.30 Pärnu JK Vaprus – FC Nõmme United, EJLi jalgpallihall (B-turniir) *
30. jaanuar
kell 12.30 FC Elva – Tallinna FCI Levadia U21, Männimäe jalgpallihall (C-turniir) *
kell 14.30 Pärnu JK – Paide Linnameeskond U21, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
kell 16.30 JK Narva Trans – Tallinna FC Flora / Tallinna FC Flora U21, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (A-turniir)
4. veebruar
kell 18.30 Tallinna FC Flora – Paide Linnameeskond, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
5. veebruar
kell 12.30 Nõmme Kalju FC – Maardu Linnameeskond, EJLi Jalgpallihall (A+B-turniir)
kell 12.30 Viljandi JK Tulevik – JK Tallinna Kalev, Männimäe Jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 14.30 Tartu JK Tammeka – JK Narva Trans, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee (A+B-turniir)
kell 15.00 FC Elva – Tallinna FC Flora U21, Männimäe jalgpallihall (C-turniir) *
kell 16.30 FC Kuressaare – Pärnu JK Vaprus, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 18.30 FC Nõmme United – Pärnu JK, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
kell 20.30 Paide Linnameeskond U21 – Tallinna FCI Levadia U21, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
11. veebruar
kell 18.30 Viljandi JK Tulevik – FC Kuressaare, Männimäe jalgpallihall (B-turniir) *
kell 18.30 Maardu Linnameeskond – Pärnu JK Vaprus, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (B-turniir) *
12. veebruar
kell 12.30 Pärnu JK – FC Elva, Männimäe jalgpallihall (C-turniir) *
kell 14.30 Paide Linnameeskond – Tallinna JK Legion, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
kell 16.30 JK Narva Trans – JK Tallinna Kalev, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (A+B-turniir)
kell 18.30 Tartu JK Tammeka – Nõmme Kalju FC, EJLi jalgpallihall (A+B-turniir)
13. veebruar
kell 12.30 Paide Linnameeskond U21 – FC Nõmme United, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
kell 15.30 Tallinna FC Flora U21 – Tallinna FCI Levadia U21, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
18. veebruar
kell 18.30 Tallinna JK Legion – JK Narva Trans, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (A-turniir)
19. veebruar
kell 14.30 Viljandi JK Tulevik – Tartu JK Tammeka, Männimäe jalgpallihall (otseülekanne: Soccernet.ee) (B-turniir)
kell 16.30 Pärnu JK Vaprus – JK Tallinna Kalev, EJLi jalgpallihall (B-turniir)
kell 18.30 Maardu Linnameeskond – FC Kuressaare, EJLi jalgpallihall (otseülekanne: jalgpall.ee) (B-turniir)
kell 19.30 FC Elva – FC Nõmme United, Männimäe jalgpallihall (C-turniir) *
kell 20.30 Tallinna FCI Levadia U21 – Pärnu JK, EJLi jalgpallihall (C-turniir) *
20. veebruar
kell 12.30 Paide Linnameeskond U21 – Tallinna FC Flora U21, EJL-i Jalgpallihall (C-turniir) *
*Muudetud 05.01.2022 kell 11.15