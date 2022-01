Peatreener Kerr Kriisast: avaldan talle survet, et ta hakkaks järgmisel kuul veelgi paremini mängima

Kohtumise järel rääkis Arizona peatreener Tommy Lloyd, et ta ootab peagi Kriisalt veelgi suuremat panust. Lloydi sõnul oskab Kriisa hästi viskeid valida ning eestlane on näidanud kaugvisetel head täpsust.

„Kerr on oma karjääriga praegu väga lahedas punktis, kus tema enesekindlus on laes. Lisaks on tulnud ka edu mänguväljakul. Olen nüüd teiega aus ning ütlen, et kavatsen talle kõvasti survet avaldada, et ta teeks järgmise kuu aja jooksul mänguliselt veel suure hüppe edasi,” sõnas Lloyd.