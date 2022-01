Madridi Real proovib peenrahaga Kylian Mbappe endale meelitada

Mbappe leping PSG-ga kehtib suveni ehk ta võib alates jaanuarist pidada ka teiste klubidega läbirääkimisi. Real on Prantsusmaa koondislast aga pikalt jahtinud ning nad kardavad, et mõni Premier League’i klubi võib Mbappe praeguses olukorras endale napsata. Nii on nad teinud Mbappe ostmiseks 50 miljoni euro suuruse pakkumise. Vastava infoga tuli ajalehe Marca veergudel välja itaallasest jalgpalliagent Giovanni Branchini.