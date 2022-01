Saaga jätkub: tennise maailma esinumber Novak Djokovic maandus Austraalias, kuid riiki sisse teda ei lasta

Teisipäeval selgus, et meditsiiniline erand on tehtud ka Djokovicile, kes alustas seepeale kohe lendu Austraalia poole. Samas ei avaldanud serblane, miks talle erand tehti. Seejärel on kriitika Djokovici suunas läinud ülimalt suureks ning soovitakse selgust, millisel meditsiinilisel põhjusel ta erandi sai.

Djokovic peaks Austraaliasse saabuma kolmapäeva hilisõhtul. Austraalia siseministri Karen Andrewsi sõnul võidakse Djokovic aga piiri peal kinni pidada ja riigist välja saata.

„Kõik Austraaliasse sisenejad peavad vastama rangetele reeglitele,” sõnas Andrews kolmapäeval Austraalia meediale. „Victoria osariik ja Austraalia tenniseliit võivad lubada vaktsineerimata mängijal osaleda Austraalia lahtistel, kuid Austraalia valitsus otsustab, keda riiki lubatakse.”

„Alates 15. detsembrist lubatakse riiki täielikult vaktsineeritud isikuid, kellele on väljastatud ka viisa. Kui inimene ei ole vaktsineeritud, siis peavad nad esitama tõestuse, et neid ei tohi meditsiinilistel põhjustel vaktsineerida. Ainult sellisel juhul pääsevad nad üle piiri,” lisas Andrews. „Piirivalvurid ei tee ühelegi tennisemängijale erandit.”

Djokovic on aastate jooksul võitnud Austraalia lahtised üheksal korral ning sellega on ta meeste konkurendiks kindlaks rekordimeheks. Suure slämmi tiitleid on Djokovicil kokku 20. Selle näitajaga jagab ta esikohta koos Roger Federeri ja Rafael Nadaliga.

Täiendatud kell 18.26:

Mitme maineka Briti väljaande andmetel maandus Djokovic kohaliku aja järgi kolmapäeva hilisõhtul Melbourne'i lennujaamas, kuid riiki sisenedes tabasid teda probleemid. Sky Sportsi teatel tuli välja, et serblasel tekkisid probleemid viisaga. Nimelt oli üks tennisetähe tiimi liikmetest taotlenud Djokovicile sellist viisat, mis ei tunnista ühtegi meditsiinist eriluba vaktsineerimatuse osas.