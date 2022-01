Austraalia lahtisteks meditsiinilise eriloa saanud Novak Djokovic võidakse piiril kinni pidada ja riigist välja saata

Novak Djokovic. Foto: PAUL CROCK, AFP/Scanpix

Meeste tennise maailma esinumber Novak Djokovic teatas teisipäeval, et ta sai Austraalia lahtistel osalemiseks meditsiinilise eriloa. Djokovic on tuntud vaktsiinivastasena ning seni ei ole ta avaldanud, kas ta on koroonaviiruse vastu vaktsineeritud või mitte. Austraalia lahtistel osalemiseks on aga vaktsineerimine vajalik, mõnele sportlasele on tehtud aga meditsiiniline erand.