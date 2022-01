Tartu Ülikool Maks & Moorits tõi meeskonda katseajaga ameeriklasest mängujuhi

Tartu Ülikool Maks & Moorits peatreeneri Nikolajs Mazursi näeb Mitchellis tagaliinile head täiendust. „Tahtsime, et tagamängija oleks kasvult pikem ja tugeva kehaga ning saaks panustada nii rünnakul kui kaitses. Arvan, et Mitchellil on annet ja atleetlikust, et Eesti-Läti liigas liigas läbi lüüa. Mängijaid valides peame arvestama ka sellega, et tagaliinis oleks erinevaid käike ja usun, Mitchelli tulek annab meeskonnale võimalusi juurde,“ kommenteeris Mazurs uue tagamängija valikut.