Megarikas Newcastle United teeb esimese suurostu ja soetab Inglismaa koondise põhimehe

Kieran Trippier Madridi Atletico särgis. Foto: Irh, ZUMAPRESS.com/Scanpix

Saudi Araabia kroonitud peade omandusse läinud Inglismaa jalgpalliklubi Newcastle United on valmis esimeseks suurostuks. Inglismaa meedia teatel on Newcastle jõudnud kokkuleppele Madridi Atleticoga, et osta neilt inglasest äärekaitsja Kieran Trippier.