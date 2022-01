FOTO | Austraaliasse jõudnud Anett Kontaveit: Tallinna kummitus on saabunud

„Tallinna kummitus on jõudnud Sydneysse,” kirjutas Kontaveit Instagramis ning jagas treeningutelt värsket foto- ja videomaterjali.

Antud postitusega vihjas Kontaveit asjaolule, et talvises Tallinnas viibides on tema viimatine päevitus üsna kadunud. „Olen nii kahvatu, see ei ole nali,” vastas eestlanna Harriet Darti kommentaarile.